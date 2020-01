Incluso sostuvo que el sistema que es sustituido por el Insabi sí es seguro y sí es popular; sí hubo corrupción, hubo problemas, pero todavía hay gente en la cárcel por no comprobar mil 500 millones; pero aumentó las coberturas, los padecimientos a atender. ¿Neoliberal? No tenía que ver con una corriente del pensamiento .

La gratuidad completa de servicios y medicamentos, en todos los niveles y para todos los padecimientos en el Instituto de Salud para el Bie­nestar (Insabi) es absolutamente imposible; no hay dinero que alcance, no hay un país que tenga esto , afirmó el ex secretario de Salud, José Narro.

Durante la reunión, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sostuvo que no ha firmado el convenio de adhesión al Insabi porque él ya estabilizó el sistema de salud en la entidad y no está de acuerdo con transferir el servicio y además pagarlo. A mí me costó mucho revivir el niño. No se los voy a dar para que lo dejen enfermar de nuevo , acotó.

Aureoles afirmó que existe prisa para que los gobiernos cedan los servicios, pero el convenio “es muy enredado: ‘firma para que me des los servicios y el dinero, los hospitales, y ahora soy el jefe, el que manda, pero tú sigues siendo el patrón, el responsable laboral de los trabajadores’. Eso no tiene viabilidad”.