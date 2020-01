Víctor Ballinas

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, rechazó opinar sobre la renovación de la dirigencia nacional de su partido: sólo deseo que todo se resuelva pronto. No me voy a involucrar, estoy alejado de la vida partidaria, no voy a entrometerme y no voy a opinar nada , subrayó.

Al concluir el acto de conmemoración anual de las víctimas del Holocausto, en entrevista se le pidió su opinión sobre la crisis en su partido, ya que tiene dos presidentes. Monreal aseveró: no voy a emitir ninguna opinión .

Explicó: “hace unos meses decidí motu proprio que no habría de emitir opinión alguna sobre Morena y que no me iba a involucrar en la vida del partido. Sigo en lo mismo”.

Monreal Ávila precisó: “Nadie tiene mi representación para hablar en mi nombre sobre el partido ni para intervenir en la vida partidaria, así se trate de mi suplente en el Senado (Alejandro Rojas Díaz Durán).