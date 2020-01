A pesar de ser fundador de esta fuerza política que lo llevó a la Presidencia, López Obrador evitó referirse al caso: Nada, nada. Silencio. No cómplice, sino que no me corresponde, no tengo por qué participar en eso. Ya lo he dicho, les deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia .

Eso ya no, yo no me ocupo de eso, yo estoy ahora representando a todos los ciudadanos de todos los partidos, a creyentes y no creyentes, a pobladores del campo, de la ciudad; a ricos, a pobres, a todos. No soy jefe del partido ni jefe de grupo ni jefe de camarilla. Me gustaría no sólo ser jefe de Estado, me gustaría ser jefe de nación, en eso sí, pero no meterme en las cuestiones partidistas , agregó.

No obstante, anunció, se reunirá con los gobernadores por bloques partidistas, ya que de una u otra forma hay una identidad por partido, aunque se gobierna para todos .