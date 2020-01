N

o hay parámetros que lo determinen. No sé si haya una especie de check-list donde uno va poniendo palomitas o tachecitos por cada requisito cumplido. Pero me queda claro, por ejemplo, que Javier Hernández, el Chicharito, puede ser bien querido, bien amado, admirado, seguido, hasta idolatrado, pero de allí a que se autonombre leyenda , como sucedió la semana pasada el día de su presentación con el Galaxy de Los Ángeles y, por ejemplo, el trágicamente fallecido Kobe Bryant, quien sí lo fue, y más ahora, hay una distancia enorme… Usted sabe la respuesta, quién sí y quién no.

Y no se trata de menospreciar los productos de casa, pero si yo me atreviera a ponerle una etiqueta de leyenda a uno o varios deportistas mexicanos, ellos serían Hugo Sánchez, Julio César Chávez, Salvador Sánchez (aunque le quedaba más por delante que lo que había hecho al momento de su muerte en 1982), El Santo, bueno, El Perro Aguayo, esos sí eran leyendas.

El chicharito ha cometido graves errores en su manejo, en la forma que ha hecho las cosas los últimos años y aunque reconozco el enorme grado de dificultad que lleva inherente el jugar fuera de México, sus 156 goles en Europa, producto de 424 partidos en nueve temporadas y cinco clubes en el viejo continente, no se acercan siquiera a los 240 goles que marcó Hugo mientras jugó allá mismo. Y al Pentapichichi nunca lo he visto, ni en los momentos más polémicos de su carrera, andarse autonombrando como lo hizo Hernández.