El presidente ofreció una comida ayer a los gobernadores de todo el país, pero hizo un grupo separado para tomarse la foto con los priístas. En Twitter, el hidalguense Omar Fayad expresó su absoluto respaldo a la política en materia de salud de López Obrador y del Insabi en particular.

Ombudsman social

Asunto: el elefante reumático

En afore Pensionissste el elefante reumático ha quedado paralítico. Resulta sospechoso que en las oficinas de Afore Pensionissste, sector Tacubaya, no se puede avanzar en la integración de expedientes por fallas del sistema informático. Soy trabajador del Gobierno de la CDMX y pretendo poner en orden mi expediente. Desde hace tres años he presentado todos los documentos requeridos y cada vez falla el sistema . En el primer intento me cansé de escuchar el mismo pretexto y desistí. En el segundo semestre de 2019 me propuse la meta de concluir este trámite, logré que me asignaran un número de folio, para pasar a la etapa de unificación de cuentas (IMSS-ISSSTE) de nuevo mi trámite está en suspenso, porque cambiaron de proveedor en el sistema informático . La atención del personal es amable pero ineficiente. Tengo 63 años cumplidos pero rebaso el número de semanas cotizadas. Mi trámite está en el limbo, ya no sé qué hacer porque me dijeron que espere, que ellos me llaman.

Pedro Covarrubias Archuleta. Cdmx (Gmail)

R: Ni con muletas se mueve el elefante.

Escribe @sabinaberman: La derecha sólo golpea porque lo que podría proponer ya fue gobierno durante 30 años y resultó en corrupción, desigualdad abismal y exclusión sistemática de la mitad de la población: las mujeres. Sólo sus caciques añoran esa democracia sin adjetivos pero entre comillas.

