Titular del IME rechaza denuncias de acoso

jerzo mi derecho de réplica en respuesta a las acusaciones de acoso sexual y laboral que La Jornada publicó en mi contra el 16 de enero y siguientes, sin que hasta ahora se haya solicitado mi versión. Lo digo categóricamente: no existen acusaciones de acoso sexual en mi contra, como lo prueba el documento del Comité de Ética de la SRE adjunto.

Niego en forma categórica que las acusaciones de hostigamiento laboral que se mencionan correspondan a la realidad: será por medio de un proceso legal objetivo, y no por calumnias y testigos a modo, como se deberán aclarar los hechos.

Se quiso acreditar que las quejas de hostigamiento laboral tenían un carácter de género. Nada más injurioso para mí, que he participado en acciones feministas y he sido formado en la filosofía de que el género es una construcción social y por ende una decisión personal.

Los cambios en el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME)han sido considerables, a fin de dar vida a un órgano que sirvió de caja chica en el pasado (Juntos Podemos). Pero considero normal y en ningún caso una forma de hostigamiento el solicitar al personal cumplir con los horarios establecidos, realizar labores en tiempo y forma, dar lo más de sí para beneficio de los demás y tener un trato menos elitista con el personal que se tiene a cargo. Nunca se me podrá demostrar haber actuado de forma malintencionada y fuera de la institucionalidad.

Quienes llegamos al gobierno con la esperanza de un México incluyente y justo, no cederemos ante los intereses de unos cuantos. Seguiré luchando por mis ideales y por llevar a bien, como parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cambios por los que he luchado mi vida entera.

Roberto Valdovinos Alba, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior

Solicita apoyo a AMLO para terapia anticáncer

A mediados de 2018 me diagnosticaron cáncer de colon en etapa 3. Como servidora pública adscrita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia pude solventar el tratamiento prescrito por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que consistió en una cirugía y luego quimioterapia, gracias al seguro de gastos médicos mayores de Metlife.

En enero de 2019 no renovaron la póliza, por lo que se modificó el tratamiento, pues no tengo los recursos para costearlo. Intenté incorporarme al Programa para Servidores Públicos que implementó Metlife, pero me fue negado debido a que padezco cáncer, a pesar de que ya se me había prestado atención por esta enfermedad.

En la actualidad necesito inmunoterapia, procedimiento muy costoso, y no tengo póliza ni recursos para pagarla. Requiero del medicamento Keytruda, que fabrica la farmacéutica Merck. Necesito dos frascos cada tres semanas, por lo que solicito encarecidamente la intervención y apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar la terapia y vivir más tiempo.

María del Rocío Juárez, email:[email protected]

Adiós a Kobe Bryant, leyenda del basquetbol

Casi como consenso, Kobe Bryant fue, después de Michael Jordan, el jugador de basquetbol más talentoso y carismático que ha jugado el deporte ráfaga, en toda su historia. El impacto de su muerte trasciende ese deporte.