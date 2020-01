Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 28 de enero de 2020, p. 20

Madrid. El todavía presidente de la Generalitat de Cataluña, el nacionalista conservador Quim Torra, fue despojado de su condición de diputado por instrucciones del Parlamento catalán, que acató la sentencia de la Junta Electoral Provincial (JEP) y las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Supremo (TS) español.

La decisión, avalada por el presidente del Congreso regional, Roger Torrent, provocó un cisma en el bloque independentista. Debido al malestar, el sector de Junts per Catalunya (JxCat), al cual pertenece Torra, decidió no participar en las votaciones del día, por lo que no se aprobó el presupuesto del Parlamento.

Durante el proceso electoral de abril pasado, Torra rehusó acatar las resoluciones de la JEP que lo obligaban a retirar simbología o propaganda partidista de edificios públicos, en aras de garantizar la neutralidad de las instituciones durante la campaña. El presidente se negó a retirar carteles y fotografías alusivas a los políticos catalanes presos por su participación en el fallido proceso de independencia de octubre de 2017, por lo que fue imputado y condenado por el delito de desobediencia.