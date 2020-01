Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 28 de enero de 2020, p. a11

La historia de éxito y caída del primer mexicano campeón mundial de peso completo fue estrepitosa. Andy Ruiz ganó contra todo pronóstico el título y se volvió la sensación; también perdió de forma inesperada y admitió que fue por una preparación irresponsable.

Fue una decepción el desenlace de Andy Ruiz , reconoce su ex entrenador, Manny Robles, quien hace unos días dejó de formar parte del equipo del ex campeón mexicano. No fue a mí a quien decepcionó, sino a todo un país, porque se volvió una inspiración para mucha gente; tuvo algo importante en las manos y lo dejó ir .

Robles asegura que esta ruptura la veía venir desde el campamento para la pelea de diciembre en Arabia Saudita. Una concentración intermitente y con numerosos episodios de indisciplina. El entrenador recuerda que incluso por momentos trató de ser más severo para que Andy entendiera la magnitud del compromiso que tenía para la revancha con Anthony Joshua.