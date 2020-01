▲ Locatarios del mercado Hidalgo bloquearon el Eje Central en protesta porque no les han entregado sus puestos tras el incendio ocurrido hace dos años. Foto Alfredo Domínguez

Laura Gómez Flores y Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Martes 28 de enero de 2020, p. 25

Diversas manifestaciones realizadas ayer en Tláhuac, Centro Histórico, Eje Central Lázaro Cárdenas y en avenida Cuauhtémoc colapsaron vialidades primarias y generaron largas filas de automovilistas, ante la negativa de los inconformes de retirarse, lo que llevó, en algunos casos, a su encapsulamiento por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A las 8 horas, vecinos de las colonias La Conchita, La Asunción, La Nopalera, San Rafael Atlixco, Francisco Tlatenalco, La Estación y Zapotitla bloquearon el Paso del Conejo, avenida Tláhuac y Miguel Hidalgo, en demanda de agua.

En cartulinas denunciaron que desde hace más de ocho años no reciben agua en sus domicilios y las pipas llegan muy de vez en cuando y no son suficientes, pero las autoridades no hacen nada para resolver nuestra demanda .

Los más de 200 manifestantes, en su mayoría mujeres, lamentaron que las promesas de campaña de un mejor servicio se quedaron en eso, y cada vez sea más espaciada la entrega de agua en pipas, obligándonos a pagar para tenerla en nuestras casas .

Tras casi cuatro horas de protestas, que derivaron en largas filas de vehículos y un mayor tiempo de recorrido, una comisión dialogó con funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y posteriormente retiraron los bloqueos.