Lunes 27 de enero de 2020, p. 33

Los Ángeles. When we all fall asleep, Where do we go? de Billie Eilish se llevó este domingo el Grammy a mejor álbum del año, y su sencillo Bad guy selló su triunfo como mejor canción, en la edición 62 de estos premios, ceremonia efectuada en el Staples Center, en Los Ángeles, donde se le rindió tributo a Kobe Bryant, muerto ayer en un accidente.

La joven de 18 años obtuvo así cinco de los seis gramófonos a los que estaba nominada, convirtiéndose en la gran triunfadora de la noche más importante de la industria musical estadunidense.

Nunca pensé que esto me pasaría en toda mi vida , expresó la cantante al recibir el gramófono que comparte con su hermano mayor, Finneas O’Connell, de 22 años y su principal colaborador creativo.

La ceremonia comenzó pocas horas después de la muerte de la estrella de Los Ángeles Lakers, precisamente en el Staples Center que lo vio brillar y donde cientos de fanáticos se congregaron para rendirle homenaje.

¡Esta noche es por Kobe! , gritó Lizzo, una de las favoritas de la noche, en el número de apertura que incluyó varios de sus mayores éxitos, y al que le siguieron unas sentidas palabras de la anfitriona Alicia Keys, que también le dedicó una canción con Boys II Men.

Hubo espectaculares presentaciones, incluidas las de Billie Eilish y Lil Nas X, con una presentación de Old Town Road y Billy Ray.