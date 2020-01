Las autoridades respondieron inmediatamente y han trazado una ruta para establecer nuevas Unidades de Atención a la Violencia de Género en todas las entidades académicas. También habrá reformas al Estatuto General para incorporar la violencia de género como falta grave y al Estatuto de la Defensoría para ampliar sus facultades y competencias en la materia. Adicionalmente, se implementarán talleres de prevención de violencia de género en toda la universidad y una amplia batería de nuevos cursos con valor curricular sobre la perspectiva de género para todos los estudiantes.

Con estas acciones se fortalece el marco jurídico y se consolida la política institucional en favor de la igualdad de género. La victoria para la causa feminista ha sido contundente y la UNAM consolida su liderazgo en la materia a nivel nacional e internacional.

El siguiente paso es la implementación práctica de estas reformas, algo que lógicamente depende de que se abran todos los planteles de la universidad.

Si no hay vida académica no hay co­munidad universitaria, y si no hay comu­nidad no hay posibilidad alguna de construir la convivencia segura, pacífica y sana que todos buscamos. Y sin clases no se puede formar la nueva generación de hombres y mujeres comprometidos con la igualdad de género que tanto requiere la nación.

Mantener cerradas las instalaciones ya no favorece la causa de las mujeres, sino que la perjudica.

Si los pequeños grupos que hoy mantienen cerrados tres planteles no permiten que arranque el semestre 2020-2, que hoy 27 de enero tendría que iniciar en todas las entidades académicas, las paristas demostrarán que su verdadero propósito no es la defensa de los derechos de las mujeres, sino el debilitamiento de la universidad de la nación.

Flaco favor le hacen a su propia causa permitiendo ser utilizadas por actores externos que desde hace décadas han querido dañar a esta institución autónoma clave del Estado mexicano, estandarte de la educación pública, gratuita y laica.

Las comunidades académicas de los planteles tomados ya no pueden permitirse el lujo de mantenerse al margen. Ha llegado la hora para hacer valer su voz a favor del reinicio de las actividades escolares para poder avanzar en la agenda de género y cumplir con los compromisos de las autoridades.

