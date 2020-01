Detalló que el programa para cada persona dura hasta un año, viviendo en la casa. En este tiempo se trabajará en su salud física y sicológica, de la misma manera, se impulsará a que estudien y logren conseguir un empleo. Indicó que el albergue se hará cargo de los gastos de la persona. Actualmente la organización que encabeza, junto con otras asociaciones aliadas, recauda fondos.

Michel Calderón, mujer trans de 49 años, es una de las primeras residentes. Concluyó la carrera de administración de empresas y tiene un diplomado en comunicaciones. No he encontrado trabajo, en todos me han cerrado las puertas por ser una persona transgénero , manifestó. Tampoco cuenta con el apoyo de su familia. Dentro de la casa me reciben, pero afuera no quieren que exprese quién soy .

Como parte del apoyo que recibe en la organización, Michel administra el canal de Youtube de Casa de las Muñecas Tiresias.

Valeria Valenzuela, otra residente, era adicta al crack. En entrevista, platicó que el sentimiento de abandono fue lo que la orilló a consumir drogas, pero lo que la ayudó a salir adelante fue el reconocimiento hacia ella, el sentirse productiva y poder ayudar a más personas.