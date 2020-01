Al salir en defensa de la postura del organismo, Córdova explicó que bajo los términos en que se ha construido el padrón y que ha reservado al INE el manejo de la base de datos más grande y segura del Estado mexicano no ha impedido la utilidad social que se puede obtener de esa información.

Lo anterior, siempre y cuando no implique la entrega de los datos que los ciudadanos han confiado a la autoridad electoral.

En su mensaje, Córdova hizo énfasis en que la entrega de los datos personales al instituto están amparados tanto por la Constitución, como de la Ley General de Protección de Datos Personales.

La información confiada no puede ser entregada a otras autoridades porque no le pertenece al INE sino a los propios ciudadanos, no son nuestros sino tuyos. Los ciudadanos pueden estar seguros que el cuidado y protección de los datos personales es y seguirá siendo una prioridad para nosotros . Mencionó que la confianza en el instituto ha permitido incorporar en la credencial de elector información como la clave única de población, dirección, fotografía y clave de elector, entre otros.

En la actualidad, el padrón electoral en poder del Registro Federal de Electores incluye información de más de 90 millones de ciudadanos, cifra que equivale a 99 por ciento de la población adulta.