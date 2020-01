No somos delincuentes, somos humanos en tránsito que esperamos una respuesta de Estados Unidos y por eso estamos aquí. Sabemos que no fuimos invitados pero es la necesidad lo que nos mantiene aquí , afirmó Joel Fernández, oriundo de La Habana, Cuba.

Recientemente el gobierno municipal acusó a los extranjeros de consumir alcohol y drogas en el área de campamento, que es una zona federal, así como de practicar la prostitución en sus alrededores.

Fernández aclaró que habrá algunos que se hayan equivocado de esa manera, pero no quiere decir que todos lo hagamos. Aquí muchos somos padres de familia. Yo viajo sólo con mi hijo de cuatro años. No trabajo, pero ayudo en las tareas del campamento. No tomo, no fumo, no me drogo. Es malo que nos juzguen a todos por lo que hacen algunos .

En contraparte, un grupo de profesionistas y ciudadanos encabezados por el abogado Alberto Rivera Sánchez se manifestaron en la Plaza Principal en rechazo a la presencia de los extranjeros.

Tengo el caso de una menor de 13 años que fue violada por un migrante pero la familia no quiere denunciar por miedo. Son delitos reales y preocupantes que se están registrando desde que llegaron , denunció Rivera.

Sin embargo, fue confrontado por el activista promigrante Abraham Barberi, quien le pidió presentar pruebas de la acusación.