El estudio, publicado recientemente por la Uia, señala que estas brechas educativas son más preocupantes si se considera que, en el caso de los migrantes, la gran mayoría sólo llega a cursar la primaria, por lo cual, lo poco que aprendan en dicho nivel educativo será, para ellos, lo único con lo que pueden contar el resto de su vida.

Sin embargo, la situación se agrava en la secundaria, pues a escala nacional, con datos oficiales de 2017, el porcentaje de estudiantes mexicanos con nivel insuficiente en lenguaje y comunicación es de 34.8 y de 56.2 en matemáticas, mientras que en el grupo de migrantes estas cifras alcanzan 75.4 y 91.5 por ciento, respectivamente.

Aunque se reconoce que el hecho de concluir el tercer grado de secundaria, en las difíciles condiciones en que vive y trabaja esa población, es admirable, el estudio se pregunta si el enorme esfuerzo que hacen los estudiantes y sus familias se traduce en aprendizajes que les permitan mejorar sus condiciones de vida.