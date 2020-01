En este sentido, el abogado Vidulfo Rosales, también orador en el mitin frente al Hemiciclo a Juárez, precisó que esa exigencia no es venganza, es justicia , pues estos funcionarios violaron flagrantemente la ley, con el claro objetivo de ocultar intencionalmente el paradero de los normalistas”.

En diferentes intervenciones, señalaron que de nada sirve citar a comparecer a Murillo Karam y a Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, pues lo que se exige es avanzar en las pesquisas, que den como resultado el encarcelamiento de los responsables directos y los que ocultaron intencionalmente la verdad de los hechos.

Este es el año que tiene como plazo el actual gobierno federal para dar resultados concretos y tangibles en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y encarcelar a los responsables directos y a quienes ocultaron la verdad de los hechos, entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Karam.

Hilda Hernández, Francisco Rodríguez y Melitón Ortega, padres de las víctimas y este último vocero del grupo, señalaron que aun cuando en este gobierno, a diferencia del anterior, existe disposición para dialogar y avanzar en las investigaciones, esto no es suficiente, por lo que pusieron de plazo este año para tener resultados concretos y tangibles .

Melitón Ortega reconoció el trabajo de búsqueda realizado por el actual gobierno, situación que no se había visto en el pasado, pero eso no es suficiente. Insistió en que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que entregar toda la información que tiene en su poder, porque hay elementos de esa corporación que están involucrados. Ya no queremos discursos. Este es el plazo y queremos que se detenga a los responsables y a los que ocultaron la verdad .