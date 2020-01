El saldo de la caravana migrante

L

a contención y disolución de la caravana de la desesperación en territorio mexicano gracias a los operativos de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional dejó un saldo nada halagador. La repatriación llegó a mil 100 hondureños. Retornaron desde Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tenosique y del aeropuerto de Villahermosa a San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Fue evidente que la gran mayoría de los migrantes hondureños no tenían papeles para acogerse a los programas de empleo que ofrece el gobierno mexicano en la frontera sur y que el objetivo sólo era utilizar nuestro territorio para llegar a Estados Unidos en busca de trabajo. Se ha constatado que en la organización de las caravanas centroamericanas hacia México hay intereses de bandas de tráfico de personas y falta de sensibilidad por parte de Tegucigalpa por enfrentar el problema migratorio.

En cuanto a la política migratoria de México con Centroamérica, aún quedan algunos pendientes que tienen que ver con el estricto respeto de los derechos humanos hacia los migrantes con la coordinación de organismos nacionales e internacionales y el Instituto Nacional de Migración, así como mejorar la situación de precariedad que existe en las estaciones migratorias de México.

Mario Trujillo Bolio, historiador

Transformación de las conciencias y la 4T

El 23 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló algo trascendental para la 4T: Transformación de las conciencias . Esto significa que para lograr un cambio verdadero es fundamental que los mexicanos cambiemos nuestra forma de pensar y actuar hacia una que implique la mejora de nuestra conducta, es decir, que optemos, entre otros comportamientos, por decir no a actos que impliquen corrupción en todas sus variantes, no a incurrir en actitudes antisociales como consumir drogas, ingerir bebidas alcohólicas en exceso y sobre todo no ofender o agredir al prójimo, así como tener respeto a los pueblos indígenas y evitar actos que impliquen el desplazamiento de personas en cualquier parte de la República.

Hay que decir sí a cuidar el medio ambiente en todas sus formas, en particular tirar la basura en los sitios adecuados y no consumir plásticos indiscriminadamente. Muy importante, sí a poner mucha dedicación y entusiasmo en la escuela, en los estudios, y en nuestro trabajo aplicarnos con enfoque en el servir-servir , dando nuestro mejor esfuerzo. Tenemos la obligación, uniéndonos, de construir un país mejor, que con base en lo que implica la 4T alcancemos los desarrollos económico, cultural y social a que aspiramos.

Esta transformación de las conciencias a que nos convoca el Presidente es para que en nuestra vida diaria nos comportemos –sin cambiar la esencia que nos caracteriza como pueblo alegre y creativo– de una manera responsable con la mira puesta en un México mejor.

Antonio Rochin

Desacuerdo con que se instale el Cablebús en Cuautepec

En su prestigiado diario se ha dado cobertura a la instalación de la línea 1 del Cablebús, que se pretende brinde servicio del Metro Indios Verdes a la colonia Tlalpexco, en Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero. Dichos trabajos se están realizando a iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.