Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de enero de 2020, p. 26

Zacatecas, Zac., El secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), Pedro Martínez Arteaga, informó que después de reunirse a puerta cerrada con el rector Antonio Guzmán Fernández y otros funcionarios universitarios, les puntualizó que en la casa de estudios “no se va a modificar nada del contrato colectivo de trabajo (CCT).

Advirtió que la firma de este documento “es bilateral y si no lleva mi firma (del sindicato), no es válido… No voy a ceder a las presiones”.

Lo anterior, luego de que Guzmán Fernández reveló que signó un convenio con el gobierno federal el 21 de diciembre, que permitió a la universidad tener acceso a recursos financieros federales y estatales, con los que se pagaron los salarios y prestaciones del personal el fin de año .

Todo, a cambio –entre otros compromisos adquiridos con la Federación–, de continuar con el programa de sustitución de prestaciones, no aumentar el sueldo para los mandos medios y superiores, no incrementar las prestaciones en el contrato laboral , denunció el líder del Spauaz en un comunicado.

Informó que el 22 de enero se reunieron todos los integrantes del Comité Ejecutivo del Spauaz, con el rector Guzmán Fernández y su equipo para analizar la situación financiera de la institución, y los términos en que se firmaría el próximo CCT.