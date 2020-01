–¿Por qué el gobierno de Zacatecas no ha cobrado a Peñasquito el millonario adeudo?

Interrogado sobre por qué no se ha cobrado el pasivo que asciende a 3 mil millones de pesos, más intereses y recargos, si desde el 8 de enero el Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar de Coatzacoalcos, Veracruz, resolvió el expediente 398/2019 en favor del gobierno zacatecano, y desechó el amparo que hace tres años promovió la minera contra el cobro, el funcionario respondió que se busca negociar para evitar que la compañía aplique un excesivo recorte de personal.

Zacatecas, Zac., El gobierno de Zacatecas no incurrirá en cobros coercitivos y someterá a negociación el adeudo multimillonario de los impuestos ecológicos locales correspondientes a 2017, 2018 y 2019, por parte de la mina Peñasquito, propie-dad de la trasnacional Newmont, la mayor productora de oro en el mundo, afirmó Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas del estado, en entrevista con La Jornada.

Tribunal de Coatzacoalcos falló en favor del gobierno

Mencionó que luego del fallo del tribunal colegiado de Coatzacoalcos en favor del gobierno zacatecano, iniciaremos un proceso de negociación amable; nos interesa primero reconocer la gran aportación que tiene la industria minera al desarrollo del estado, en la generación de empleo .

Lo que queremos en principio, es que estas empresas y el gobierno evaluemos los empleos que están generando. La indicación del mandatario Alejandro Tello es que privilegiemos el diálogo, no llegaremos a cobros coercitivos, creemos que llegaremos a acuerdos muy favorables para Zacatecas , subrayó.

–¿Se le van a dar facilidades a las empresas mineras para que puedan pagar?

–Sin duda, trataremos, reitero, de privilegiar el diálogo y de encontrar el punto de inflexión que permita a las empresas seguir trabajando, al tiempo que puedan cubrir esas contribuciones.

En este contexto, un contratista de la misma minera –que para evitar represalias y la cancelación de contratos con Peñasquito pidió el anonimato–, confirmó que la empresa, desde el último trimestre de 2019 (cuando la compañía perdió el fallo en el tribunal colegiado de Coatzacoalcos), difundió la versión del despido masivo: sí supe que iban a despedir gente, la mayoría de la región de Mazapil .

“La mina juega demasiado sucio, y en el gobierno del estado, al que no tiene comprado, la mina lo tiene arrodillado. No sé hasta dónde vayan a atreverse a eso, con la nueva directiva que llegará a Peñasquito, según eso, puros estadunidenses. Pero sí los creo capaces de un despido masivo, porque así son de carajos, así jalan ellos… Desgraciadamente la mina es más poderosa que nuestra propia gente, que nuestros propios entes gubernamentales. Lo he vivido de cerca”.