Afp

Periódico La Jornada

Lunes 27 de enero de 2020, p. a10

Los Ángeles. 1917 del británico Sam Mendes ganó el sábado el premio de los directores de Hollywood (DGA Awards, por sus siglas en inglés), reconocimiento que tradicionalmente anuncia éxito en los Óscar.

El premio coloca a Mendes a la cabeza entre los favoritos a obtener la estatuilla a mejor director en la ceremonia de los Óscares el próximo 9 de febrero.

La cinta, que sigue a dos soldados británicos en una misión durante la Primera Guerra Mundial, ya obtuvo el Globo de Oro al mejor drama, además de contar con 10 postulaciones a los premios Óscar, entre ellas a mejor película.

Mendes, quien ya había recibido un premio de los directores hace más de 20 años por Belleza americana, expresó: a todos los que quieren echar tierra sobre la tumba del cine, les digo: no tan rápido .

Cuando tenía 12 años, mi abuelo me hizo firmar un contrato prometiendo que escribiría una novela cuando cumpliera los 18. Obviamente, no soy un bicho raro y no lo hice , contó el cineasta.

Agregó: “así que ahora me gustaría darle las gracias por aquello.