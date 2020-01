Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 27 de enero de 2020, p. 21

El gobierno federal, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, hace lo necesario para forzar que la mano de obra de plataformas digitales pague al fisco, mientras ninguna iniciativa se ha promovido para garantizar los mínimos derechos y prestaciones laborales a conductores y repartidores de esas empresas.

A mediados del año pasado, Hacienda abordó el tema de los ingresos e impuestos de este sector. Primero con un programa piloto y ahora con un esquema que, de manera unificada, operará a partir del primero de julio. Las plataformas como Uber, Cabify, Beat, Sin Delantal y Rappi retendrán impuestos a sus socios , sin pagar ellas mismas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Aidé Moreno, repartidora, y Rogelio Padilla, conductor, trabajan de lunes a domingo en promedio 12 horas al día. No cuentan con un trabajo adicional, ni aguinaldo, ni vacaciones, incluso carecen de indemnizaciones por accidentes de trabajo, mientras todo el material e insumos necesarios para su desempeño corre a cargo de ellos.

A escala mundial se debate cómo gravar a estas empresas y las ganancias se acumulan. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) exhibió que en 2017 sólo cuatro plataformas digitales –entre ellas Uber– tuvieron ventas en México por mil 282 millones de dólares, sin que ello se tradujera en utilidades para sus socios .

“Día que yo no trabajo, día que no genero (…) Sí es mi responsabilidad pagar impuestos, pero así como tengo una obligación tengo un derecho a la salud y días de vacaciones. La leyenda de la empresa es: ‘no eres un empleado, eres un socio’, pero tampoco así te dan ningún beneficio, no sirve de nada”, explica Moreno, quien participa en el colectivo Ni un repartidor más.

Tanto su gremio como el de los conductores se enfrentan a tributar como prestadores de servicios, sin respaldo de la aplicación a la que generan ganancias. Entre los testimonios de empleados se encuentra el caso de Rappi que hasta hace poco omitía apoyo en caso de accidente, con el agravante de que el repartidor herido debía pagar el producto no entregado, hasta el de un conductor de Uber que hace dos años desapareció con su vehículo en un viaje a Texcoco. Aún no lo encuentran, relata Padilla.

Trabajadores se organizan

Los conductores tienen grupos en redes sociales por medio de los que monitorean sus viajes, se dan avisos de zonas peligrosas, incluso fallos en las aplicaciones. Por otro lado, ni un repartidor más agrupa a más de 300 personas. Se apoyan para agilizar la llegada de una ambulancia en caso de accidente y promueven la agenda de derechos laborales en reuniones con las plataformas.