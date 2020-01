Israel Rodríguez

Lunes 27 de enero de 2020

Hay confianza en México. Lo demostró la reciente salida de Petróleos Mexicanos (Pemex) a los mercados internacionales con la colocación de sus bonos, que fue un rotundo éxito . Así calificó Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte, el entorno actual.

En entrevista con La Jornada, quien encabeza el segundo grupo financiero en tamaño más importante de México manifestó que el gobierno federal avanzó en la curva de aprendizaje que cualquier administración enfrenta en su primer año de gestión.

Adicionalmente, la reciente aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá por el Congreso estadunidense despejó la incertidumbre en materias comercial y económica.

Ramírez Miguel admitió que hay interés de inversionistas chinos por participar en las obras de infraestructura en México. Por ello, apuntó, Banorte firmó en la segunda semana de enero pasado un acuerdo con la Corporación Oficial de Crédito de Exportación del gobierno de ese país asiático para fomentar exportaciones mexicanas y proyectos de inversión que involucren la participación de empresas de esa nación.

En materia de inclusión financiera, aceptó que el sector bancario le debe a la población, por lo que uno de sus objetivos será alcanzar una mayor, lo que permitirá que más mexicanos tengan acceso a esos servicios.

Consideró que en el país una de las áreas que ofrece mayores oportunidades de negocios es la infraestructura municipal, estatal y federal. La banca, aseguró, tiene la liquidez para financiar esos proyectos.

Es necesaria, dijo, la construcción de infraestructura bien dirigida, bien auditada, y que se vean los resultados .

En torno a la estrategia de Banorte para el futuro inmediato, destacó: La tecnología es el juego . Y adelantó que mediante la inteligencia artificial se van a presentar cambios. “Ahora nos vamos a ir al segmento personalizado. Es decir, ¿qué necesita el cliente?

Vamos a ir corriendo y esperamos que seamos de los más adelantados en realmente dar a cada cliente lo que necesita, no lo que nosotros creemos que requiere, a través de la inteligencia de los datos que nosotros tenemos.

El directivo del Grupo Financiero Banorte afirmó que la apuesta es la tecnología, que cada vez es más barata y fácil de acceder.

“Con la nueva tecnología no necesitas trasladar dinero. Con un medio digital puedes pagar y recibir. Es hacia donde tenemos que ir avanzando a mediano y largo plazos.

“En el largo, tecnología es el nombre del juego. Y en la banca todos vamos a estar compitiendo para llegar absolutamente a todos los municipios.

Nosotros incrementamos en 180 el número de municipios donde prestamos nuestros servicios. Ya pasamos de mil 432 a mil 612. Pero no es suficiente. Todavía no. La tecnología va a explotar y todos vamos a tener un gran número de servicios, no sólo de un banco.

La infraestructura

–¿En qué sectores consideran que hay oportunidades?

–En todos. Pero hay uno que nos fascina, porque es la vocación de Banorte con Interacciones, que es la infraestructura.