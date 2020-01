Afp, Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 27 de enero de 2020, p. 5

Melbourne. Las leyendas Roger Federer y Novak Djokovic, quien defiende la corona, saldaron con gran superioridad sus duelos de octavos del Abierto de Australia, en una jornada en la que se despidió del torneo la sensación de 15 años Coco Gauff.

Djokovic, número dos mundial, no tembló para derrotar al argentino Diego Schwartzman (14) por 6-3, 6-4 y 6-4, y pasa a los cuartos, donde se enfrentará al canadiense Milos Raonic (35) que a su vez superó al croata Marin Cilic por 6-4, 6-3 y 7-5.

Frente a Raonic será muy diferente. Es uno de los jugadores más físicos del circuito: tengo que estar preparado para devolver los misiles que me van a caer , comentó Djokovic.

Por su parte, Federer, tercera raqueta del orbe a sus 38 años, recuperó el control tras un flojo inicio ante el húngaro Marton Fucsovics (67) para imponerse por 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.