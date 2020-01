Será que el futuro se ha vuelto extraño, pero la distopía de Alphaville (1965), contemporánea a la literatura de Phillip K. Dick en el otro lado del mundo, sigue siendo actual. Una película oscura, donde Anna es la mujer cosificada, en servidumbre, en un futuro alterno que cuestiona al presente. Filme extraño, kafkiano, anterior a la sesentayochera radicalización política de Godard, presenta una sociedad sin memoria. La arquitectura de Natascha (Anna) está en su ropa, en sus ojos, sus gestos. El estilo lo es todo, por momentos. El futuro parece viejo. El amor va a la deriva.

Pierrot, el loco (1965) cierra el ciclo. La disputa cómplice. Los amantes no se entienden, ella se aburre, él está extraviado. Brillante, explosiva, revolucionaria en su nihilismo, la película nos devuelve la Anna encantadora. Su Marianne es bella como nunca . Es un adiós suntuoso , dice un colaborador del rodaje. Jean-Luc y Anna ya se divorciaron pero aún se aman, admiten. La huida es inversa a Sin aliento. Siempre brechtiano, Godard nos recuerda que todo es representación, sabe que ahí estamos los espectadores. Ella nos habla, o mira a la cámara enamorada, más allá de la película. Yo tengo ideas, tú sentimientos, dice Pierrot. Pero los sentimientos tienen ideas, replica Marianne. Pierrot la mata, se mata. Amarga libertad.

Al año siguiente Godard y Karina trabajan por separado pero el drama amoroso respira en las ficciones que emprenden. Él hace con Marina Vlady Dos o tres cosas que sé de ella, contraponiendo imagen y lenguaje, fuertes historias reales y una mujer que divaga, decepcionada y lúcida. Anna protagoniza memorablemente La religiosa (Jacques Rivette, 1966), su personaje más doliente y trágico. Pero como la novela de Denis Diderot en que se basa, sufre censura y descalificaciones por orden del Vaticano, y queda enlatada. Ambas cintas son otro un capítulo de su amor, ahora roto.

Todavía intentan Made in USA (1966). Anna es Paula Nelson, viaja a Atlantic City en el futuro cercano en busca de su galán. Otra vez oscuro, el filme usa sin permiso a Chandler y una novela de Donald E. Westlake, así que no circula. Anna domina la historia. Y una inquietantemente frágil Marianne Faithfull canta a capella en un café As Tears Go By, toda una invitación a la melancolía. Más allá del amor, el amor.