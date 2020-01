“Siempre he estado allí muy emocionado al ver el trabajo. Estoy muy agradecido con Leonardo. Le pregunté si necesitaba un dibujante, que si podía pintar, y me dijo: ‘sí, ven’. Fue un parteaguas en mi carrera. Me llama la atención que la pintura lleva su camino. Después de ser pintado empieza a adquirir una biografía.

“De repente me hablan por teléfono y me preguntan qué voy a hacer –actualmente, radica en Oaxaca– la semana entrante, porque encontraron una ofrenda y me invitan a ver cuando la abren. Mientras los del equipo trabajan sus análisis en la computadora, me abren las ofrendas para que las pinte durante dos o tres horas. Es un tema interesante, porque se trabaja por estratificación; las ofrendas están llenas de niveles. En una semana cambian muchísimo, puede ser un cuadro totalmente distinto.”

Estilo figurativo

Esta es la primera vez que el artista exhibe una selección amplia de la obra realizada: “Había expuesto algunos cuadros, por ejemplo, en 2010, en la muestra colectiva Bella y terca, en el Museo de Arte Moderno. Todavía estaba prohibido tomar fotos del sitio, porque se hallaba en proceso de investigación y entrega de conclusiones; sin embargo, me permitieron presentar estos cuadros. Allí, Leonardo dio la primicia de los hallazgos a través de la pintura, algo que no había pasado en siglo y medio”.

El estilo pictórico de Aceves Humana es figurativo, aunque también expresionista. La emoción es un factor relevante en su obra: La pintura es emoción, además de tratar de representar el momento fugaz a mi manera. Sólo pretendo aportar mi personalidad dentro de una larga tradición. Para mí, a todos los pintores nos queda bien esa frase .

Para Aceves Humana, Luz de adentro es una ofrenda a la civilización mexica y al grupo que me abrió las puertas .

Integrada por 24 cuadros pequeños, cuatro de formato grande y dos litografías, la exposición también comprende 24 retratos del equipo que labora en el Museo del Templo Mayor (Seminario 8, Centro Histórico). Permanecerá hasta marzo próximo.