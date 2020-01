L

a decisión de no utilizar la técnica de la fracturación hidráulica ya ha sido tomada por el Presidente de la República. Se espera mayor información, por parte de la Secretaría de Energía para fundamentar la prohibición del fracking en México.

Una de las causas principales es que esta técnica es muy agresiva para el ambiente. Y porque, además, resulta más cara y complicada la extracción. Así lo han declarado geólogos y técnicos petroleros especializados.

La Ley de Transición Energética señala quiénes deben ser responsables de su aplicación y promueve el uso de combustibles y técnicas menos agresivas para el ambiente y, por supuesto, para la población:

“Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Energía establecer, conducir y coordinar la política energética de la nación, así como llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos…”

Además, esta ley colabora en la reducción de emisiones tóxicas que producen el cambio climático, relacionado con la emisión de los gases y compuestos de efecto invernadero y de generación de electricidad, proveniente de fuentes de energía de impacto ambiental.

Asimismo, promueve el aprovechamiento sustentable de la energía en el consumo final y los procesos de transformación de ésta. Y también apoya el aprovechamiento energético de recursos renovables y de los residuos.

El estado de Vermont, al noreste de Estados Unidos, fue el primero en prohibir la extracción de petróleo de esquisto. No obstante, los debates continúan y cada estado de esa nación decide si adopta, o no, la técnica del fracking. Esperan mayores informes y un estudio amplio de impacto con pruebas de que no es altamente dañino, como es el caso de Nueva York, Wyoming, Maryland y California, con siete condados en donde se ha prohibido.

Bernie Sanders, senador por Vermont, tampoco está de acuerdo con la técnica de la fractura hidráulica. En Flint, Michigan, una de las ciudades que ha sido de las más importantes en la industria automotriz, durante el debate por la presidencia, declaró lo siguiente:

“Mi respuesta es mucho más corta. No, no apoyo el fracking. El fracking seguro es como carbón limpio: pura ficción.”