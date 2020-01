D

ebería ser evidente, pero no lo es. Sin un Estado capaz de articular la miríada de intereses que conforman la economía y, al mismo tiempo, promover, sostener y auspiciar, mediante la inversión y el gasto público, la inversión privada no hay posibilidad de cambio. Simplemente, nohay crecimiento económico, ni de la producción, ni del empleo. No puede haber desarrollo porque éste depende, en buena medida, del trabajo suficiente y bueno y de que el Estado produzca los bienes públicos indispensables para la vida de cualquier sociedad. Un Estado pobre no puede superar la pobreza de su gente. Sólo reproducirla.

Partir de otras premisas lleva a conclusiones distintas, pero la mayoría de la sociedad busca buena ocupación, significada por salarios remuneradores y cierta estabilidad; una vida sin carencias en asuntos vitales como la salud, la alimentación, la educación y el techo. También, seguridad pública, certeza jurídica y movilidad.