Entre la gente que se congrega frente a la Estela de Luz está María, quien pide no ser mencionada con su nombre verdadero por miedo a sufrir alguna agresión por los grupos delincuenciales que controlan buena parte de lo que sucede en Chilapa, Guerrero, donde ella vive. Narra que su hijo Alexandro desapareció el 10 de mayo de 2015.

Al preguntarle qué piensa de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya anunciado que no recibirá a la marcha, la voz de la mujer se enciende: Que dé la cara, que cumpla las promesas que dio desde un principio. Que no nos ignore, porque somos personas y merecemos respeto .

“Para mí es tomar fuerza, tomar valor y quitarnos el miedo, por eso estamos aquí. Antes el miedo nos invadía, pero hoy decimos ‘no, ya quedó atrás’. Yo como madre daría mi vida nuevamente por encontrar a mi hijo y tener paz y tranquilidad. Él era el hijo más chico y ahorita quedamos solos. Se puede decir que estamos muertos en vida, porque esa alegría ya no vuelve”, explica doña Hilaria.

Caminar es una forma de resistir, de hacerse fuertes, de no rendirse. Al menos así lo ve Hilaria Arzaba Medrano, cuyo hijo Óscar Contreras Arzaba desapareció hace casi nueve años en Córdoba, Veracruz.

Aunque la caminata fue un poquito pesada ayer (cuando llegó a la Ciudad de México proveniente de Morelos), yo lo sigo buscando. Como siempre digo, la madre hace hasta lo imposible por volver a ver a su hijo y por esa razón estoy aquí , define.

El poeta Javier Sicilia confirmó ayer una vez más que marcharán hoy aunque no sean recibidos por López Obrador, pues las víctimas están haciendo su parte , y el hecho de que el actual gobierno no las acoja no es un acto de desdén contra ellas, sino contra todo el país .

Integrantes de la familia LeBarón anunciaron que se quedaron a acampar en el Zócalo capitalino desde ayer hasta hoy en la mañana, cuando se incorporarán a la marcha.

Al menos mil 225 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México serán desplegados en el operativo de acompañamiento a la caminata. Los uniformados tendrán el apoyo de 234 vehículos oficiales, dos ambulancias, dos motopatrullas, cuatro motoambulancias y un helicóptero, así como del personal del Centro de Control y Comando C2 y del C5 con cámaras de videovigilancia.