También demandaron justicia para la abogada y activista Yunuén López Sánchez, secuestrada y asesinada en Morelia, Michoacán. No hemos visto cambios de las autoridades mexicanas, por eso pasó lo de Isabel, por eso pasó lo de Yunuén. No nos sentimos protegidas y sólo al unirnos como frente nacional en Ni Una Menos es como estamos afrontando la realidad , explicó Nefertari.

Las mujeres piden a las autoridades que nos cuiden , porque los colectivos y activistas feministas están en desprotección. Las Hijas de su Maquilera Madre (grupo en el que participaba Isabel) no están solas, Ni Una Menos las apoyamos .

No es vandalismo , sostuvo Linda Nefertari, una de las coordinadoras del colectivo. Pintar monumentos es una llamada de auxilio, sobre todo a los países extranjeros, porque México es primer lugar en América Latina en feminicidios y también está en los primeros sitios por asesinatos de activistas.

En acompañamiento, una cartulina que decía: Estado feminicida, no queremos más muertes .

La protesta se efectuó a la altura de la Antimonumenta contra el feminicidio, en coincidencia con la demanda del cese a la violencia contra las mujeres.

En cuanto al uso que se ha dado a la instalación ubicada en avenida Juárez 14, se manifestó Elizabeth Machuca Campos, de Ocoyoacac, estado de México, cuya hermana fue víctima de feminicidio: Se puso como recordatorio al gobierno de que en México matan diario a nueve o 10 mujeres. No se puso para pedir, lucrar ni nada .