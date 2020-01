Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 26 de enero de 2020, p. 3

Monterrey, NL., El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya quedó resuelto el problema del abasto de fármacos para cáncer infantil, esto luego de que el viernes pasado padres de menores enfermos volvieron a realizar denuncias por falta de medicamento.

Ayer, en breve entrevista, el mandatario dijo que lo que persiste es una campaña en contra del gobierno por parte de la empresa que controlaba el fármaco.