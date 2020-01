Busquemos la unión, no la separación

El 19 de enero de 2020,el grupo de vecinos disidentes, acompañados de siete personas ajenas al fraccionamiento, se presentaron armadas con llaves conocidas como pericos y derribaron las puertas de las oficinas por orden del señor Ángeles. Colonos que manifestaron no estar de acuerdo con las agresiones fueron golpeados. Los vecinos vimos cómo se apoderaron de equipos de oficina, de vigilancia, herramientas y maquinaria propiedad de la asociación. En este orden de hechos han aumentado drásticamente actos delictivos, tales como: robo en casa habitación, a transeúnte y amenazas de levantar personas.

Lejos de legitimar estigmas y posiciones dogmáticas, busquemos la unión y no la separación para escuchar la razón de las y de los otros, sin afectar el derecho de mujeres y hombres al estudio, análisis y discusión de estos temas, entre otros, que contribuyan a la convivencia entre géneros en un ambiente de colaboración y de respeto. ¡La UNAM es un espacio público privilegiado, no lo cancelemos cerrando indefinidamente facultades y preparatorias!

Alfredo Arteaga Serrano, egresado de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas, SUA-FFL

Aclaración de Gloria Muñoz Ramírez

Por un lamentable error atribuí en mi columna Los de Abajo, publicada el sábado 24 de enero, una declaración que niega el conocimiento de un informe sobre las afectaciones de la contaminación del Río Santiago, en Jalisco, al exgobernador Aristóteles Sandoval. El estudio se hizo en 2010, bajo la gubernatura de Emilio González Márquez. Las declaraciones que niegan la evidencia pertenecen a Alfonso Petersen, en ese año secretario de Salud, quien fue vuelto a contratar en el mismo cargo por Aristóteles Sandoval.

Agradezco la publicación de la presente, pido una disculpa a los afectados, y me sigo preguntando por qué los ex gobernadores Emilio González, Aristóteles Sandoval y el actual Enrique Alfaro no hicieron nada con los resultados de ese importante estudio que en un muestreo realizado a 330 niños determinó que tenían plomo en la sangre, y cadmio, mercurio, arsénico y fluoruro en orina, además de exposición a plaguicidas clorados ya prohibidos, como el DDT.

El funcionario José Mario Márquez Amezcua ha trabajado en las tres administraciones. Recibió el estudio en su calidad de director de Salud Pública en el gobierno de Emilio González, cargo que repitió en el sexenio de Aristóteles Sandoval. Actualmente es director general de Prevención y Promoción de la Salud. Seguramente él y sus superiores tienen la respuesta que las familias afectadas esperan.

Gloria Muñoz Ramírez

Invitación

En memoria de Paco Huerta y su Periodismo Civil

Este lunes 27 de enero se cumple 15 años del fallecimiento del periodista Francisco Huerta Hernández, hombre visionario y generoso que desde 1976, incluyó en sus programara radiofónicos la voz del mexicano raso. Fueron 28 años de lo que él llamó Periodismo Civil, y que consistió en someter al escrutinio de la libre crítica ciudadana, las decisiones de gobierno y los sucesos noticiosos. Abrir el micrófono a la ciudadanía era una apuesta por el diálogo. Se creía que el hombre del poder aprendería a escuchar a los gobernados y que juntos encontrarían la solución a los inmensos problemas de la patria. Era también, una interpelación para que los mexicanos asumieran su responsabilidad cívica, construyeran una sociedad justa y conquistaran su jerarquía política. A 15 años del deceso de este notable comunicador, celebraremos una misa a las 20 horas, en el Templo de San Francisco. Calle Madero No.7, CH, Metro Bellas Artes. Informes: Martha Elena Ramírez. 55 3920-5632.