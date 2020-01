Jesús Estrada, Irene Sánchez y Silvia Chávez

Domingo 26 de enero de 2020, p. 20

Colectivos y grupos feministas marcharon la tarde del sábado en el centro de Ciudad Juárez para exigir justicia por el feminicidio de la activista Isabel Cabanillas de la Torre, cometido el 18 de enero, y contra la impunidad en otros asesinatos de mujeres en la entidad.

Unas 400 personas caminaron con pancartas y cruces rosas del edificio de la ex aduana de Juárez hacia el puente Paso del Norte, y luego hacia la cruz de clavos, o memorial de los feminicidios ubicado en el cruce internacional.

Con el rostro cubierto con paliacates expresaron consignas contra los policías que resguardaron la protesta, por considerar que acudieron a amedrentarlas.

Al grito de: ¡la policía no me cuida, me cuidan mis amigas! , pidieron denunciar a los infiltrados en la marcha para provocar actos de violencia y fotografiar a las participantes, “porque una hipótesis del asesinato de Cabanillas, fue su activismo contra los feminicidios.

Isabel fue nuestra hermana, compañera y artista; su asesinato visibiliza a otras chicas que no tienen nombre; es evidente que desde hace 27 años no ha cesado el feminicidio en Ciudad Juárez , expresaron integrantes del colectivo Hijas de su Maquilera Madre.

Exigieron a la Fiscalía General de Chihuahua (FGE) investigar el crimen como feminicidio político porque Isabel, de 26 años, era una luchadora social.

Una manifestación paralela se realizó en El Paso, Texas. Decenas de personas caminaron del consulado de México en la avenida San Antonio hacia el puente internacional Paso del Norte del lado de Estados Unidos. En lo que va enero, 14 mujeres han sido asesinadas en el estado. El crimen más reciente se cometió la madrugada de ayer, en la colonia Vistas San Guillermo, de Chihuahua, donde una mujer de 25 años fue acribillada en su domicilio.