S

ólo soy Judy Garland una hora cada noche; el resto del tiempo, sólo quiero lo que todo mundo quiere . Esta declaración –lacónica, exasperada– la profiere la célebre cantante, bailarina, actriz y memorable intérprete de El mago de Oz (Victor Fleming, 1939), ante el asedio inquisidor de un presentador de televisión. Y lo que la película Judy (2019), del británico Rupert Goold (True Story, 2015), refiere, a partir de la obra teatral End of the Rainbow, de Peter Quilter, es la amarga ironía y el catastrófico saldo físico y moral que significó para la estrella haberse visto obligada a ser, desde la infancia hasta el final de sus días, a los 47 años, el producto mercantil que Hollywood siempre quiso que fuera: la talentosa niña precoz sin una vida propia fuera del estudio de cine o la figura frágil pronto convertida en ídolo popular e icono gay, y objeto de tiránicas rutinas laborales sobrellevadas con el alcohol y las anfetaminas.

El frenético ritmo en una carrera artística de apenas tres décadas y el peso de las exigencias, tanto propias como de los productores, tuvo como primera consecuencia la fuerte inestabilidad emocional de Judy Garland: cinco matrimonios fallidos y un número apenas menor de tentativas de suicidio. En el tramo final de su vida, el esplendor inicial se volvió un desastre previsible, y el fervor de las mayorías, antes incondicionales, devino el culto campo que una minoría sexual y un puñado de nostálgicos admiradores le siguieron tributando con benevolencia compasiva. La reivindicación póstuma tardaría en llegar, con una biografía generosa, Get Happy: The Life of Judy Garland (Gerald Clarke, 2000); una miniserie televisiva, Life With Judy Garland: Me and my Shadows (Ackerman, Freedman, 2001), protagonizada por Judy Davis, y con esta versión fílmica de la mencionada pieza teatral de Quilter. A muchos jóvenes espectadores, sin embargo, la película Judy no les brindará hoy, de modo alguno, un acercamiento coherente y justo de la versatilidad y poderío artístico que Garland desplegó a lo largo de toda su carrera.

No habrán de enterarse, ni por alusión lejana, de que la actriz estuvo casada seis años con un maestro de la comedia musical y el melodrama estadunidense, el director Vincente Minnelli, tampoco de su histórico concierto en Carnegie Hall en 1961, ni del estupendo dúo artístico que formaron Judy y su hija, Liza Minnelli (presencia fugaz en esta cinta), en el London Palladium Theatre en 1964, por sólo señalar algunos momentos emblemáticos.