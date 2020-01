Es su cosmovisión y tienen una gama de colores nata, además de que no hay chaquira que pongan fuera de lugar. Es arte lo que hacen , comenta la diseñadora en entrevista con La Jornada.

Además, explica que con las artesanos trabaja bajo el esquema de sociedades de solidaridad social (SSS), por lo que todos son socios y accionistas . La ley de las SSS señala que se establecen con un patrimonio colectivo, con el objetivo de crear empleos, así como producir, industrializar y comercializar bienes, entre otros.

Pero Patricia Govea fue la única inversionista del proyecto, y a la fecha le ha inyectado 5 millones de pesos, mientras admite que a los artesanos huicholes se les paga poco más que el salario mínimo, fijado en 123.22 pesos diarios de manera general, o en 130.99 pesos el del costurero que trabaja en casa, pero en ambos casos menos de 4 mil pesos al mes.

Es, sin embargo, el primer empleo establecido o permanente que tienen los huicholes de esa región, porque, explica, durante 3 meses se dedican a la agricultura de temporal y en los restantes nueve meses del año se ven obligados a salir de sus comunidades para buscar otras formas de ingresos, porque no tienen opciones de empleo (https://youtu.be/Q3KEmJqsRBo).

Los bordados son muy elaborados y cada tira puede llevarles hasta tres semanas, pero el laborar con la diseñadora de modas les ha significado un trabajo e ingreso constantes, como nunca antes lo tuvieron, además de que pueden laborar desde su casa, a su ritmo y coordinando su trabajo del campo, las actividades de la casa y el cuidado de los hijos, porque normalmente se juntan una vez a la semana, en grupo de 20 artesanos, con una directora que supervisa el avance del bordado .

No todos los artesanos viven concentrados en las comunidades. Algunos tienen que caminar grandes trayectos durante horas, porque no hay transporte o incluso trasladarse en balsas o chalupas para recoger el material que las coordinadoras de los grupos de trabajo o la misma Patricia les entrega periódicamente. Así que el pago no es quincenal para todos, porque hay mujeres que, por conveniencia, sólo bajan de la sierra una vez al mes para entregar su trabajo y recibir su paga.