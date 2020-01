Para calibrar la potencia de la banda no hace falta indagar en su influencia pasada o futura, sino repasar discos como Houdini o Honky, aunque parte de la gracia del grupo se encuentra en la solidez de su discografía. Además de su estilo musical, Melvins reinterpretó la fascinación de la música pesada por la imaginería del horror, para llevarla a un territorio abstracto y mundano.

Suele escribirse que Melvins es una banda padrina del grunge. En realidad lo que debería decirse es que la mayoría de los grupos asociados al género desearon, en algún momento u otro, sonar como Melvins: esa pared de sonido que parece haber sido construida con doble concreto. En esta entrevista, Buzzo adelanta el lanzamiento de su segundo álbum solista, que será sucesor del disco acústico This Machine Kills Artists.

Nunca fui a ver a Black Sabbath, no lo necesité, ya los tenía . Extrañas palabras del guitarrista y cantante Buzz Osbourne, alias King Buzzo, ya que formó Melvins hace más de 25 años junto al baterista Dale Crover, una versión posnuclear del batero de Sabbath, Bill Ward.

–Lo hacemos por una variedad de razones, una, por el comportamiento de la gente involucrada, a un par los queríamos evitar; las drogas y el alcohol se vuelve una complicación y es difícil deshacerse de ellos.

–¿Qué banda te gusta de Amphetamine Reptile Records?

–¿Además de nosotros? The Cows, Halo of Flies, Boss Hog.

Una banda que descubrí por Melvins es Karp (Kill All Redneck Pricks). Tocamos con el bajista Jared y siempre fuimos fans de la banda, así que definitivamente tenemos una conexión.

–¿ Sabías que estás en la tapa de un libro de cuentos mexicano llamado Vendedor de pollo frito?

–¿En serio? Qué gracioso; me gustaría verlo.

–¿Cómo es tu relación con Dave Lombardo?

–Es un personaje extraño, un buen tipo, un buen baterista; no me siento muy cercano a sus fans, pero no es su culpa.

–Cuando tocaron en Buenos Aires con Melvins hicieron una parte del himno estadunidense y la gente abucheó.

–No lo recuerdo, pero te tomo la palabra.

–¿Cómo mantienen la energía en vivo a través de los años?

–Practicando. Tenemos confianza en que podemos hacer un buen trabajo, tocar con buenos músicos te hace mejor. Con Dale Crover tenemos una relación de muchos años, no discutimos sobre ningún tema. No imagino una razón para dejar de tocar mientras los dos estemos dispuestos a seguir.

–¿Qué bandas te influenciaron en vivo?

–ZZ Top, T.S.O.L. Ésta tenía muy buenas canciones, especialmente en el disco Dance with Me.

–¿Cuáles son los planes para el futuro de Melvins?

–En mayo voy a sacar un disco acústico nuevo, el plan es girar con ese disco.