Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 26 de enero de 2020, p. 2

Concebido como una composición musical, el libro Dicen las jacarandas (Ediciones Era), del poeta Alberto Ruy Sánchez (Ciudad de México, 1951), es un concierto en torno a las flores lilas que transforman sombras, sueños y destinos con el viento entre las hojas .

A propósito de su obra más reciente, que presentará en la edición 41 de la Feria Internacio-nal del Libro del Palacio de Minería, el también ensayista y editor dice a La Jornada: Las palabras son música, y cada poema es una composición que da una nota y una tonalidad. Hasta en el silencio hay música .

En el libro hay momentos en que la poesía da forma a un universo musical; por ejemplo, la primera parte, Apariciones, es la obertura de ese concierto floral; después cambia el tono en el segundo apartado titulado Calle afuera, donde están presentes los sonidos de la ciudad y la jacaranda es un instrumento de percusión floreciente.

En la entrevista, el autor de relatos novelescos y del Quinteto de Mogador comparte: Todos mis libros, incluidos los de prosa, además de contar con un plan argumental, hago siempre una partitura contemporánea. Trabajo cada uno de los poemas, después los edito y los voy organizando según un esquema musical. Veo las tonalidades que tiene cada poema y cada sección .

En la sección Calle adentro, el escritor reúne poemas breves parecidos a los haikus, con notas más penetrantes.

El concierto de las jacarandas cuenta con varias voces en el poema Cinco cosas que los árboles enseñan y, por último, la sección Collage de hojas sueltas es un coro donde cito todo lo que me ha interesado que me han dicho sobre la jacaranda otros escritores y gente en un tuit, o que me manda una carta o reacciona a mis tuits. El libro cierra con el apartado Coda sonora .

Ruy Sánchez, quien empieza el libro con una cita de Ezra Pound del Canto LXXXI, explica que en Dicen las jacarandas “hay un llamado a la humildad de escuchar, porque es importante oír a la naturaleza.