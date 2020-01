Agregó que hubo casos de separación de familia, lo que va contra la política de México. No hemos visto casos anteriormente de eso y estamos expresando preocupación por eso también .

La OIM, Acnur, ONU-DH y Unicef alzaron la voz vía Twitter para recalcar que México tiene derecho de controlar la entrada de extranjeros siempre que no haya uso excesivo de fuerza .

Entendemos que es una situación un poco caótica porque llega mucha gente al mismo tiempo, pero es importante intentar respetar la política que tiene aprobada el mismo gobierno de no separar a las familias, no detener a los niños y evitar uso de fuerza excesiva , expresó el funcionario del Unicef.

Subrayó que los niños y niñas no representan una amenaza nunca y por ello no deben ser sujetos a una respuesta excesiva. Estamos en línea con el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó Skoog en relación con no hacer uso del gas pimienta.

Durante la conferencia matutina del 22 de enero, el Presidente dijo que había sido un caso aislado el uso de gas lacrimógeno por parte de la Guardia Nacional durante el operativo desplegado para contener a migrantes en la zona del río Suchiate.

Recomendó que la Ruta de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, aprobada por el Gobierno de México, sea implementada por todas las institucio-nes involucradas.

Esta ruta, expuso, marca las diferentes etapas de intervención que las instancias gubernamentales deben seguir desde que una niña, niño o adolescente ingresa a territorio nacional hasta culminar con la restitución de sus derechos.