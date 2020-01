El estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a petición de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se mantuvo bajo reserva durante casi una década. El entonces gobernador Aristótales Sandoval tuvo que tener en sus manos los resultados y, aun así, declaró en 2018: nosotros no tenemos ninguna investigación que nos haga demostrar (sic) que el hecho de vivir en esas zonas implique una mayor prevalencia a las enfermedades mencionadas , mientras el ex titular de la Secretaría de Salud, Alfonso Petersen Farah, dijo que vivir junto al río Santiago no representa riesgo adicional. No hay elementos de que esto produzca enfermedad ni cáncer ni insuficiencia renal .

Las exigencias de nuestros pueblos resonarán en todo el mundo hasta no parar este genocidio silencioso , advierten desde El Salto.

