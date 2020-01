D

esde hace algunos años se ha discutido la posibilidad de regular el uso recreativo de la cannabis. Recientemente, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que este año habrá regulación de la yerba en México.

Metodología

Distribuido por redes sociales, en el sondeo participaron 6 mil 498 personas: 5 mil 580 de Twitter; 346 de El Foro México y 572 de Facebook. A continuación algunas opiniones.

Twitter

Se deben legalizar todas las drogas. Disminuirá la violencia. Sin prohibición no hay tráfico. El Estado debe tratarnos como adultos Si nos envenenamos con alcohol, tabaco, azúcar, grasa, exceso de sodio, etcétera, quien desee se puede morir lentamente con lo que sea.

Rocío G. / @gurtufly

En México se están tardando en legalizar la mariguana. En EU, Canadá y varios países de Europa está legalizada, lo que implica organizar producción y venta de la misma. El beneficio mayor es acabar con una parte del narcotráfico y se ganarán impuestos.

Víctor Romero Soto Ruiz / @vicrosoru

Aunque para mi gusto se debería hacer mediante una consulta popular... Creo que viendo el problema y los continuos ataques desde allende de nuestras fronteras, lo mejor será hacerlo lo más rápido posible para terminar con el asedio de los pro guerra antidrogas.

Édgar Soler / @erspmx

Hace años que se debió legalizar, no entiendo cómo cosas peores sí se permiten.

Apheruz / @ApheruzCasper

También estoy de acuerdo en que se legalice y regulen las otras. Veríamos que muy pronto se terminan las matanzas y la corrupción policial. Habría que robustecer al Poder Judicial y órganos como Cofepris, además de emitir una ley de impuestos especiales.

Hugo Ortiz / @HugoOMoreno

El Foro México

Traerá más beneficios que los problemas que le ha traído su prohibición; el país está alcoholizado y nadie se persigna por eso; el tabaco causa miles de muertes y nadie se asusta; ya es tiempo: el gobierno controla y la sociedad madura.

Enrique Pimentel /San Cristóbal de las Casas

No me agrada la idea, pues legalizar es normalizar el consumo, a sabiendas de que es nocivo como el tabaco. Pero como país, es necesario legalizarlo para establecer controles. El reto en el fondo, es siempre elegir un gobierno que gobierne para todos y no sólo para unos cuantos ($), para que regule sin corrupción.