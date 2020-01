El diputado-fiscal Jerrold Nadler concluyó una elaboración de los cargos y las acciones del mandatario y su equipo para obstruir la investigación del Congreso, declarando que el presidente ha mostrado que desea ser todopoderoso. Es un dictador. Eso no puede tolerarse .

El presidente amenaza el futuro de la república si no es destituido inmediatamente de su puesto, repitieron los diputados-fiscales. Adam Schiff –jefe de los diputados-fiscales– declaró que Trump permanece como una amenaza a la seguridad nacional y la Constitución y una amenaza inminente a la integridad de nuestra democracia .

Tras tres días de la presentación minuciosa y devastadora de la evidencia sobre la cual se formularon los dos cargos –abuso de poder y obstrucción del Congreso– por siete diputados demócratas ante un Senado transformado en tribunal, es casi imposible concluir que el presidente no es culpable.

Pero con la percepción de que este juicio concluirá con la exoneración de un presidente que ha sido declarado como un rey quien cree estar por encima de la ley , hay múltiples indicaciones de que no hay un intenso interés público en este drama constitucional. Y algunos sospechan que ese es justo el deseo de los estrategas del presidente y el liderazgo republicano.

La diputada-fiscal Zoe Lofgren señalo que Nixon fue más transparente que Trump. La diputada-fiscal Sylvia García aseveró que Trump cometió un encubrimiento sin precedente al ocultar evidencia clave en la investigación. La diputada-fiscal Val Demmings recordó que Trump se atrevió a amenazar y descalificar a sus acusadores o a quienes se atrevieron a testificar contra sus órdenes; recordó que llamó al informante oficial que divulgó la llamada telefónica presidencial con su contraparte ucrania que de­tonó la pesquisa un espía , denunciándolo más de 100 veces. Más aún, atacó a varios testigos, cuestionando hasta la lealtad de un veterano de guerra. Todo parte, comentó ante los senadores que tienen la función de jurado, de “un intento de intimidación de testigos para obstruir la investigación… toda esta obstrucción amerita su destitución”, concluyó.

A pesar de todo esto, sin alguna sorpresa, alguna revelación de algo tan escandalosamente ilegal que no se pueda justificar, las abrumadoras pruebas no serán suficiente para expulsar a Trump de la Casa Blanca, ya que la mayoría republicana acabará absolviendo al presidente.

Se requiere el voto de 67 de los 100 senadores para condenar y destituir al presidente –los 47 demócratas (aun dos independientes) necesitarían 20 republicanos para lograrlo.

Mientras, Trump continuó ayer descalificando el juicio. Señaló a sus acusadores de decir tantas mentiras, tantas fabricaciones, tanta exageración y esto no amerita el impeachment , insistió.

Ahora procede a la presentación de la defensa de Trump, que se inicia hoy, con el equipo de abogados del presidente presentado sus argumentos durante 24 horas a lo largo de tres días. Varios comentaristas han expresado su desilusión con esto. David Simon, periodista y famoso creador de series claves para entender este país como The Wire y Treme, comentó que Schiff y sus colegas hicieron bien su tarea, y la evidencia es sólida contra Trump “pero no importa para nada. Las ideas no importan. La ética ha muerto. El discurso fracasa. Un gobierno por y para el pueblo se está desvaneciendo… y un experimento sorprendentemente frágil se acaba con un gemido”.