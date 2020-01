Nueva York. Por primera vez, un presidente participó en persona en la llamada Marcha por la Vida, acto anual de las fuerzas conservadoras antiaborto del país, donde Donald Trump se presentó declarando que los niños aún no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca .

Esas filas, que fueron esenciales en su triunfo en 2016, festejan que Trump ha logrado instalar dos nuevos jueces antiaborto en la Suprema Corte y muchos más en otros tribunales federales, pasos claves para este movimiento en su objetivo central de revocar el fallo histórico conocido como Roe vs Wade que en 1973 otorgó el derecho al aborto a las mujeres en Estados Unidos.

También aplauden sus medidas para anular asistencia exterior estadunidense a agencias que apoyan o dan servicios de aborto en el mundo, como otras que buscan suspender fondos federales a organizaciones que ofrecen esos servicios dentro del país.

De hecho, su gobierno anunció esta semana su intención de suspender el envío de fondos federales a California si el gobierno estatal no anula un requisito de que las aseguradoras privadas cubren servicios de aborto. A cambio de este tipo de medidas, Trump ha logrado que el enfoque de estos sectores supuestamente morales no sea sobre su historia personal, incluyendo el hecho de que más de 20 mujeres lo han acusado de acoso y hasta violación sexual, sus dos divorcios y tres matrimonios y sus convicciones aparentemente flexibles, como el hecho de que no pertenece a ninguna iglesia, ni sobre sus declaraciones públicas hace unos años en favor del derecho al aborto para las mujeres.