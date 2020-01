D

ebo confesar que por puros prejuicios hormonales tenía mis reservas ante la cuarta adaptación hollywoodense de Mujercitas, célebre novela de Louisa May Alcott. (De hecho, no conozco las dos primeras versiones, y la de Gillian Armstrong, de 1994, me dejó un recuerdo borrable.) Qué necio fui. La directora y guionista Greta Gerwig ha conseguido poner al día los temas del libro y ser fiel a su espíritu. Al mismo tiempo que ha demostrado talento como realizadora que su anterior Lady Bird (2017) no me había convencido del todo.

Según se sabe, todo gira en torno a cuatro hermanas en Massachusetts en el siglo XIX: la mayor, Meg (Emma Watson), que aspira a ser dama de sociedad; la rebelde y voluntariosa Jo (Saoirse Ronan); la coqueta e impulsiva Amy (Florence Pugh), y la delicada Beth (Eliza Scanlen). Todas bajo el cuidado de su generosa madre Marmee (Laura Dern). Para ello, Gerwig ha jugado de manera audaz con los tiempos de su narrativa. La acción se lleva a cabo durante la Guerra de Secesión estadunidense; sin embargo, la cineasta lo ha establecido como un tiempo anterior a lo que transcurre siete años después. Dicho juego permite reforzar los temas y emociones entre las hermanas y sus respectivos galanes.

Así, Meg se casará con un humilde maestro (James Norton). Jo, que aspira a ser escritora, llevará una relación platónica con Laurie (Timothée Chalamet), rico heredero; Amy viajará a Europa con su tía March (Meryl Streep), donde será cortejada por un aristócrata, y un destino triste le depara a la frágil Beth. Desde luego, es Jo quien conseguirá la plenitud al escribir una novela titulada Mujercitas, precisamente.