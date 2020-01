Jorge Caballero

Sábado 25 de enero de 2020, p. 5

Concreta, acomodándose en su asiento para charlar con La Jornada, Andalusía K. Soloff explica que la idea de hacer una novela gráfica sobre los estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa surgió porque ella es consumidora de este género, pero más que nada de la novela gráfica periodística. Cuando viví en Pittsburgh, descubrí una biblioteca del género que no era para niños o de fantasía. Como había dejado la universidad, pasé mucho tiempo leyéndola. Pensé que era muy buena herramienta para tratar el tema .

La estadunidense Andalusía K. Soloff, junto con Marco Parra y Anahí H. Álvarez, es autora de la novela gráfica Vivos se los llevaron, buscando a los 43 de Ayotzinapa, editada por Penguin Random House, que hace un par de semanas circula en las principales librerías.

Soloff instalando sus magros dreadlocks en su sitio y tomando aire, agrega: Quince años después de lo que cuento llegué a México y me di cuenta de que aquí no existe novela gráfica periodística y, pues, dejé de leerla. Cuando pasó el ataque en Iguala me enteré un día después; de inmediato, comencé a reportar para varios medios de Estados Unidos y otros países. Me fui a vivir a la escuela y a convivir con la gente .

Otra razón que hizo que la periodista independiente –colabora para medios como Vice, la BBC y Al Jazeera– a tratar el tema es: “Sentí que ninguno de mis trabajos alcanzaba a contar la angustia que estaban pasando las familias de los estudiantes desaparecidos. Entonces, un amigo fotógrafo me preguntó cuál era mi proyecto personal; en ese momento ya había gente haciendo documentales, fotorreportajes y libros. La idea me rondó la cabeza hasta que vi un tuit de una novela gráfica sobre un conflicto en África. Fue la epifanía y decidí hacerla sobre los estudiantes desaparecidos porque en ese momento yo pertenecía a un taller de gráfica –hago grabado y dibujo, pero no al nivel para ilustrar todo un libro”.

Novela gráfica no es ficción

Soloff abre los brazos y los dedos de las manos y habla de que comenzó a trabajar, en un principio, con el dibujante Javier Corro, con quien logró hacer un fanzine; posteriormente, él dejó el proyecto.