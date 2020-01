La NFL, que fue asesorada sobre el asunto por los abogados de los demandantes porque los correos electrónicos de los Santos utilizaban el dominio de nfl.com, no ha realizado comentarios sobre el caso.

En el terreno deportivo, una de las grandes incógnitas que envuelven esta agencia libre de la NFL, es la situación del mariscal Drew Brees, quien confesó que si regresa a los emparrillados para la temporada 2020 será con los Santos de Nueva Orleáns.

Durante una entrevista previo al Tazón de los Profesionales de este domingo en Orlando, Florida, Brees señaló que aún no sabe si anunciará su retiro o regresará para su temporada número 20.

“Nunca había estado en la situación en la que estaría reflexionando acerca del retiro. Para mí…no sé qué tanto tiempo ha sido con los Santos, he jugado con ellos 14 años, no es acerca de si logramos acordar, es cuándo lo lograremos. En esta etapa de mi carrera, no está por sentado que regresaré cada año, pero cuando llegue el momento, siempre seré un Santo”, externó el pasador de 41 años de edad y actualmente líder de pases de anotación de todos los tiempos con 547.