▲ Glass caminando en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde compró dos ejemplares de La Jornada en cuya portada aparece en el estreno de su Sinfonía Tolteca y se informa sobre su participación en un ritual con wixárikas en el Palacio de Bellas Artes, el 13 de mayo de 2018. Foto Luis Enrique Aguilar y cortesía de Víctor Sánchez

Es a todas luces una sinfonía budista.

Philip Glass, ecuménico, echa mano de textos religiosos como la Biblia y El Corán para hacer una sinfonía no religiosa, según advierte; el budismo es una práctica, no una religión.

Los títulos de cuatro de los 12 movimientos de la Quinta Sinfonía son budistas: 3) Creación de los seres sintientes; 6) El mal y la ignorancia; 7) El sufrimiento; 8) Compasión. Términos que tienen un significado distinto al de Occidente: mal e ignorancia en budismo aluden a confusión, mientras sufrimiento es el cultivo de emociones negativas (como odiar, desear el mal a alguien), y la compasión implica ponerse en los zapatos de quien sufre.

Vienen a cuento aquí las palabras que dijo Philip Glass al autor del Disquero en una de sus muchas visitas a México:

‘‘Nunca he querido ser un compositor de música que nadie quiere; por eso desde siempre busco quién necesita música para dársela, y sólo entonces escribo partituras. Luego de 50 años de trabajo puedo decir con orgullo que he logrado que el escucha no se percate de que mi música en realidad es muy compleja. Me gusta entonces que se me ubique como un compositor de música sencilla.

‘‘Me gusta que se diga de mí que soy autor de una música muy facilita, de gran simplicidad, porque lo que pocos saben es que llegar a esa simpleza ha requerido de mucho trabajo y mucha dificultad. No hay nada más difícil que hacer las cosas simples. Y eso es algo que todo escucha agradece: que no se note la dificultad de todo trabajo creativo y que se escuche en cambio todo simple, dúctil, agradable, en paz.”

La Quinta Sinfonía de Philip Glass es un remanso de paz, es dúctil, amena, agradable, plena de poesía.

Por ejemplo, el texto del octavo movimiento son los siguientes versos del filósofo chino Mencius (372 aC-289 aC):

All people have the heart

which cannot bear to see

the suffering of others

El cuarto movimiento, Creación de los Seres Humanos, lo dedica al Popol Vuh:

the corn became the human flesh

the water became the human blood

This was done by the Bearer, Begetter

Sovereign Plumed Serpent

Philip Glass seleccionó textos originalmente escritos en griego, maya, hebreo, sánscrito, árabe, chino, japonés y diversas lenguas originales. Con ayuda de dos expertos definió las versiones en inglés por cuestiones de significado y de prosodia, elemento primordial para la música. Es por eso que citamos este fragmento del Popol Vuh, y los demás segmentos, en inglés y no en español.

Cerremos esta celebración por la vida, y por el cumpleaños 83 de Philip Glass, con los versos de Basho Matsuo que utilizó para el noveno movimiento, Death, de su Quinta Sinfonía:

On a journey, ill

And over fields all whitered

Dreams go wandering still

[email protected]