Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 25 de enero de 2020, p. 2

La actriz mexicana Salma Hayek retiró ayer de sus redes sociales su recomendación de la novela American Dirt (Tierra Americana), de la estadunidense Jeanine Cummins, tras la polémica que se ha generado alrededor de esa obra.

Como reportó La Jornada, un grupo de autores y lectores mexicanos y chicanos se ha manifestado en contra del libro publicado por Flatiron Books por considerarlo una suma de ‘‘estereotipos rancios”.

Los detractores rechazaron también que esté en consonancia con las ideas que tiene el presidente estadunidense Donald Trump de México como un país de habitantes violentos, y la campaña millonaria para posicionarlo en el mercado encabezada por Oprah Winfrey.

Salma Hayek, quien difundió el jueves una fotografía con el ejemplar en sus manos, informó en inglés y español que ya la quitó: ‘‘Confieso que no había leído el libro ni estaba consciente de la controversia que ha generado. Quiero agradecerles a todos ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando.”