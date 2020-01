Otros se activan así porque no alcanzan a comprender que ante nuevas formas debe haber nuevos índices y escalas de validación. Sería sano reconocer que, por encima de esas motivaciones, en algo sí tienen razón. Aceptar la duda metódica sería interesante como mecanismo para escuchar a los legítimos promotores de ideas adversas. Evidentemente, como en cualquier esfuerzo nacional, en cualquier momento y país, hay cosas que van mal y el público debidamente informado de la magnitud de las dificultades sería más solidario que adversario.

Ejemplo sería una realidad evidente: ha tomado un año el cimentar instituciones que garanticen la seguridad pública y ese esfuerzo se diluye en su valoración popular por falta de argumentación sobre la complejidad del reto, aunque se entiende el problema de captar un interés tan disperso como el actual.

Tenemos nuevas normas constitucionales, leyes e instituciones en embrión. ¿Tienen defectos? Seguramente, pero se afirma que todo va bien y que todo irá mejor, pero ¿por qué habría de creerse?

Hay temas de Estado que se presentaron mal y antes de darse detalles fueron pasto del fuego opositor, como el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Otras, puede decirse que nos fueron impuestas por la ley, la tradición y la convicción, como el asilo a Evo. Más nunca se explicó por qué se le encumbró como héroe. Otras no tienen ni explicación ni remedio. ¿Seremos capaces de modificar nuestro cerebro y prejuicios, que fueron alimentados por la historia? Nos planteó David Ibarra recientemente.

Estamos ante un reto a la capacidad de comprensión de los autores, actores, guiones y escenarios actuales a los que no debemos juzgar en relación con lo antes conocido. Todo va bien, pero ¿algo podría ir mal? Negativo, no, no todo va necesariamente bien, pero ¿seremos capaces de entender como acto de realismo que estamos ante una transformación pacífica, una de las ideas y sus actos consecuentes? ¿Estaremos dispuestos a identificar que estamos ante la oportunidad de acercarnos al país deseado? Ojalá la respuesta contenga una visión de país y no a una visión personalista, pero sí, como siempre y como en todo, debe aceptarse que algo podría ir mal.

