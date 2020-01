E

l presidente Andrés Manuel López Obrador fue siempre reacio a impulsar procesos legales en contra de sus antecesores en el cargo y sus equipos, no porque hubiera establecido con ellos un pacto de impunidad , como lo reclamaron los ruidosos opositores de la derecha que se dice ciudadana sino porque juzgó prioritario concentrarse en las transformaciones que requiere el país y no perder tiempo ni energía en un conjunto de laberintos legales de resultados obligadamente inciertos, complicados y desgastantes. Dijo y repitió que si bien la Presidencia no emitiría consigna alguna para emprender una investigación sistemática de los integrantes del viejo régimen corrupto, tampoco encubriría a nadie ni interferiría con acusaciones –viejas o nuevas– que pudieran surgir. Y ha cumplido.

Sin embargo, de manera inevitable, han ido surgiendo indicios de delitos posiblemente cometidos en Los Pinos por Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y colaboradores o amigos cercanos de los tres; baste con citar, entre los casos más destacados, los procesos vigentes en contra de Emilio Lozoya Austin y Rosario Robles, ex colaboradores cercanísimos de Peña, y el que se sigue en Estados Unidos por colusión con el narcotráfico a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el calderonato y jefe de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el sexenio de Fox.

En días recientes se dio a conocer una investigación periodística de Anabel Hernández según la cual García Luna se habría entrevistado en varias ocasiones, ya en tiempos de Peña Nieto, con el mismo Carlos Salinas de Gortari, lo que dio pie a especulaciones sobre las presuntas intenciones de la justicia estadunidense de llegar, por medio del ex hombre fuerte de Calderón, hasta el primer presidente mexicano abiertamente neoliberal, el fundador del orden político y social oligárquico que se vino abajo el primero de julio de 2018.