Además, se ratificó a Hugo Martínez Lino como integrante de la dirigencia, y cuyo nombramiento había estado en vilo el año pasado.

Tras ello, la dirigencia del partido hizo un llamado al resto de los integrantes del CEN a sumarse a los trabajos pendientes como la organización de los comicios en Hidalgo y Coahuila, así como la afiliación y reafiliación, la credencialización y la posterior preparación de elecciones para designar la integración de los comités nacional y estatal y sus respectivos consejos .

Ayer, en entrevista, Polevnsky indicó que con lo nombramientos no queda duda del quórum para sesionar y tomar decisiones en la dirigencia del partido.

Además, la dirigente de Morena insistió que el Congreso Nacional Extraordinario del domingo, convocado por los consejos estatales del partido, no tiene validez, ya que los estatutos establecen que los consejos estatales pueden solicitar la convocatoria, pero para ello deben enviar las actas correspondientes al CEN para que éste sea el que convoque, lo cual no ha sucedido.

Lo que hicieron es que pidieron listas de asistencia. De hecho, ella (Bertha Luján) me solicitó a mí que convocara, pero me mandó lista de asistencias, no son actas , explicó Polvensky, luego de que el miércoles, la presidenta del Consejo Nacional afirmó que el Congreso del domingo sigue en pie, tras ser respaldado por 18 consejos estatales.