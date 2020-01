En entrevista, en la cual solicitaron el anonimato, explicaron que su molestia no es contra los organizadores de la caminata, sino por el hecho de que Julián LeBarón contrató como su abogado a Abel Murrieta, ex procurador del estado de Sonora, quien a su consideración encubrió a los asesinos de Don Nepo –como se le conocía familiarmente– al no actuar en su contra, pese a tenerlos identificados.